В Татарстане перенесли салют в честь Дня Победы
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
На решение также повлияло введение ограничительных мер на передвижение граждан и работу транспорта.
Салют состоится в день проведения мероприятий, посвящённых 75-летию Победы. Дату объявят позже.
Также стало известно, что акция «Бессмертный полк» в Ленинградской области пройдёт в режиме онлайн. Об этом информирует kp.ru.
«День Победы был и остаётся главным праздником нашей страны. Мы гордимся нашими ветеранами-фронтовиками, мы помним о них и о том подвиге, который они совершили ради нас», — заявили в Центре патриотических добровольческих учебных и досуговых программ «Молодёжный».
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге запустили акцию «Звезда в окне», посвящённую 75-летию Победы.