В Татарстане перенесли салют в честь Дня Победы

В Татарстане перенесли салют, запланированный на 9 мая. Такое решение принято в целях профилактики в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На решение также повлияло введение ограничительных мер на передвижение граждан и работу транспорта.

Салют состоится в день проведения мероприятий, посвящённых 75-летию Победы. Дату объявят позже.

Также стало известно, что акция «Бессмертный полк» в Ленинградской области пройдёт в режиме онлайн. Об этом информирует kp.ru.

«День Победы был и остаётся главным праздником нашей страны. Мы гордимся нашими ветеранами-фронтовиками, мы помним о них и о том подвиге, который они совершили ради нас», — заявили в Центре патриотических добровольческих учебных и досуговых программ «Молодёжный».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге запустили акцию «Звезда в окне», посвящённую 75-летию Победы.