В Петербурге запустили акцию в честь 75-летия Победы
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- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
«Наши школьники и педагоги 446-й гимназии придумали интересную, красивую акцию «Звезда в окне». Надо просто вырезать звёздочку и приклеить её на своё окно — дома, дачи. Для того чтобы подчеркнуть, что, несмотря на изоляцию, мы помним об этом священном празднике», — заявил глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий.
Инициативу уже поддержали в семи районах. Организаторы надеются, что к ним присоединятся и другие.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове приняли решение перенести парад Победы. Новая дата пока не определена.