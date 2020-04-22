В Петербурге запустили акцию в честь 75-летия Победы

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В Санкт-Петербурге запустили акцию «Звезда в окне», посвящённую 75-летию Победы.
В Петербурге запустили акцию в честь 75-летия Победы
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

«Наши школьники и педагоги 446-й гимназии придумали интересную, красивую акцию «Звезда в окне». Надо просто вырезать звёздочку и приклеить её на своё окно — дома, дачи. Для того чтобы подчеркнуть, что, несмотря на изоляцию, мы помним об этом священном празднике», — заявил глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий.

Инициативу уже поддержали в семи районах. Организаторы надеются, что к ним присоединятся и другие.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове приняли решение перенести парад Победы. Новая дата пока не определена.

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