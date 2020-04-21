В Кирове перенесли парад Победы

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В Кирове приняли решение перенести парад Победы. Новая дата пока не определена.
В Кирове перенесли парад Победы
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на городскую администрацию.

«В Кирове план мероприятий по празднованию Дня Победы был подготовлен заранее. В нём обозначены все праздничные площадки и события. Этот план мы готовы реализовать в любое время, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется», — заявили в администрации.

Часть праздничных мероприятий состоится онлайн. Так, центры местной активности и учреждения культуры проведут творческие конкурсы, викторины, исторические экскурсы. Через интернет-ресурсы могут организовать и показ тематических фильмов и музейных экспозиций.

Кроме того, планируется украсить город праздничной символикой.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Вологодской области перенесут ряд мероприятий ко Дню Победы.

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