В Кирове перенесли парад Победы

В Кирове приняли решение перенести парад Победы. Новая дата пока не определена.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на городскую администрацию.

«В Кирове план мероприятий по празднованию Дня Победы был подготовлен заранее. В нём обозначены все праздничные площадки и события. Этот план мы готовы реализовать в любое время, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется», — заявили в администрации.

Часть праздничных мероприятий состоится онлайн. Так, центры местной активности и учреждения культуры проведут творческие конкурсы, викторины, исторические экскурсы. Через интернет-ресурсы могут организовать и показ тематических фильмов и музейных экспозиций.

Кроме того, планируется украсить город праздничной символикой.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Вологодской области перенесут ряд мероприятий ко Дню Победы.