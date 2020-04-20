В Вологодской области перенесут ряд мероприятий ко Дню Победы

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В Вологодской области будет перенесён ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.
В Вологодской области перенесут ряд мероприятий ко Дню Победы
  • © vologda-oblast.ru

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На оперативном совещании губернатор Олег Кувшинников рассказал о мероприятиях, которые переносить не собираются. В их числе — вручение юбилейных медалей и подарочных наборов для ветеранов. Глава регионов попросил сделать это через родственников, с соблюдением мер санитарной защиты.

Некоторые мероприятия будут переведены в дистанционный формат, к примеру, общероссийские акции «Сад Памяти» и «Лица Победы», а также региональные «Сохраняя Память» и «Электронная Книга Памяти Вологодской области».

Ранее Newstracker.ru сообщал, что в Ставрополе планируют установить памятник детям войны.

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