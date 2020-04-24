Минниханов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал ситуацию с COVID-19.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Очень непростая, напряжённая ситуация. Всё предвидеть невозможно, но, конечно, надо защищаться», — заявил он на заседании республиканского Госсовета.

По его словам, власти готовы обсуждать любые конструктивные предложения.

«Много вопросов по транспортникам, готовимся на следующей неделе рассмотреть, по садоводам мы встречались», — сказал Минниханов.

Как отметил глава региона, первая волна — это те, кто приехал из-за границы, вторая — из Москвы и Санкт-Петербурга, третья — вахтовики, которые приезжают в республику.

«А дальше уже всё очень быстро распространяется», — добавил он.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.