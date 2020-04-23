Губернатор Тюменской области оценил ситуацию в регионе в связи с коронавирусом

Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил ситуацию в регионе в связи с коронавирусом.

Как передаёт kp.ru, по его словам, в настоящее время система здравоохранения сдаёт серьёзный экзамен на способность действовать оперативно и профессионально.

Губернатор поблагодарил врачей за стойкость в борьбе с пандемией коронавируса и призвал медиков к честному диалогу.

«Не надо читать доклады, забудьте про честь мундира, в таких ситуациях она не имеет значения. Смело говорите о проблемах, которые есть. Мне нужна реальная картина по ситуации. У нас есть все инструменты, чтобы решить любой возникающий вопрос. Я готов для этого сделать всё», — заявил губернатор.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU заявил, что Россия может достичь пика по коронавирусу к середине мая.