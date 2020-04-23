В МВД опровергли данные о коронавирусе у главы УВД по метро Москвы

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Начальник УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, заявили в столичном главке МВД России.
В МВД опровергли данные о коронавирусе у главы УВД по метро Москвы
  • Reuters

«Информация, размещённая в сети интернет о том, что начальник УВД на Московском метрополитене болен коронавирусом, не соответствует действительности. 22 апреля тест показал отрицательный результат», — говорится в сообщении пресс-службы в Instagram.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусной инфекции COVID-19.

Всего, по данным Генпрокуратуры России, с февраля 2020 года выявлено более 300 ложных сообщений о коронавирусе

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