В Москве возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусе
- РИА Новости
Как отмечается, дело заведено по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
По данным следствия, в сети появился фейк, что ночью из больницы в Крылатском якобы вывозят тела умерших в результате заражения. Власти эти сообщения опровергли.
Ранее Генпрокуратура попросила Роскомнадзор ограничить доступ к фейковым публикациям про коронавирус.