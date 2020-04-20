В Москве возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусе

Московские следователи возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба столичного СУ СК.

Как отмечается, дело заведено по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

По данным следствия, в сети появился фейк, что ночью из больницы в Крылатском якобы вывозят тела умерших в результате заражения. Власти эти сообщения опровергли.

Ранее Генпрокуратура попросила Роскомнадзор ограничить доступ к фейковым публикациям про коронавирус.