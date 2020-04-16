Генпрокуратура сообщила о выявлении новых фейков о коронавирусе
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры.
Отмечается, что ведомство рассмотрело материалы органов прокуратуры Новосибирской и Самарской областей, а также Красноярского края об обнаружении в сети недостоверной общественно значимой информации.
Так, на основании ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к этой информации, а «в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ».
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовные дела по факту распространения фейков о коронавирусной инфекции в семи российских регионах.