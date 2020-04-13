СК возбудил дела о фейках о коронавирусе в семи регионах

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Следователи возбудили уголовные дела по факту распространения фейков о коронавирусной инфекции COVID-19 в семи российских регионах. 
СК возбудил дела о фейках о коронавирусе в семи регионах
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России. 

Дела возбуждены в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Саратовской и Тверской областях, Бурятии и Приморском крае. 

«По таким фактам доследственные проверки проводятся следственными органами СК России в Самарской, Свердловской, Омской областях, Хабаровском и Краснодарском краях и других регионах», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее RIA56 со ссылкой на пресс-службу управления МВД России сообщило, что жителю Оренбурга грозит штраф за распространение ложной информации о коронавирусе.

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