СК возбудил дела о фейках о коронавирусе в семи регионах

Следователи возбудили уголовные дела по факту распространения фейков о коронавирусной инфекции COVID-19 в семи российских регионах.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

Дела возбуждены в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Саратовской и Тверской областях, Бурятии и Приморском крае.

«По таким фактам доследственные проверки проводятся следственными органами СК России в Самарской, Свердловской, Омской областях, Хабаровском и Краснодарском краях и других регионах», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее RIA56 со ссылкой на пресс-службу управления МВД России сообщило, что жителю Оренбурга грозит штраф за распространение ложной информации о коронавирусе.