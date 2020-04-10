Жителю Оренбурга грозит штраф за распространение ложной информации о коронавирусе

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Жителя Оренбурга привлекли к ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе.
Жителю Оренбурга грозит штраф за распространение ложной информации о коронавирусе
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД России.

В ходе мониторинга сотрудники правоохранительных органов нашли в одной из социальных сетей недостоверные сведения о том, что в местной больнице якобы находится пациентка, заразившаяся инфекцией в Китае.

Распространителем фейка оказался 25-летний создатель и администратор крупного сообщества в соцсети. Он утверждает, что увидел данные о заболевшей женщине в комментариях и решил опубликовать их для предупреждения местного населения.

Молодому человеку грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Ранее заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев в беседе с URA.RU прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейки о коронавирусе.

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