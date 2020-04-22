В Генпрокуратуре рассказали о ситуации с фейками о коронавирусе

Более 300 ложных сообщений о коронавирусной инфекции COVID-19 выявлено в России с февраля 2020 года. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

«Уполномоченными органами, гражданами и организациями выявлено и сообщено в органы прокуратуры о более 300 фактах распространения фейковых сообщений», — приводит ТАСС его слова.

Уточняется, что прокуроры направили в Роскомнадзор 80 запросов на ограничение доступа «к недостоверной общественно значимой информации, которая создавала угрозу жизни и здоровью людей».

Ранее стало известно, что призывавший к митингам во Владикавказе Вадим Чельдиев оштрафован на 75 тыс. рублей за распространение фейков о коронавирусе.