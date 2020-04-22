В Генпрокуратуре рассказали о ситуации с фейками о коронавирусе
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- РИА Новости
«Уполномоченными органами, гражданами и организациями выявлено и сообщено в органы прокуратуры о более 300 фактах распространения фейковых сообщений», — приводит ТАСС его слова.
Уточняется, что прокуроры направили в Роскомнадзор 80 запросов на ограничение доступа «к недостоверной общественно значимой информации, которая создавала угрозу жизни и здоровью людей».
Ранее стало известно, что призывавший к митингам во Владикавказе Вадим Чельдиев оштрафован на 75 тыс. рублей за распространение фейков о коронавирусе.