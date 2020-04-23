Депздрав Москвы: пациентов с коронавирусом лечат бесплатно по ОМС
- АГН «Москва»
В ведомстве отметили, что в СМИ появились сообщения, что в случае госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус не по скорой помощи им придётся самостоятельно оплачивать своё лечение.
«Департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением. Медицинская помощь жителям предоставляется бесплатно по полису ОМС», — говорится в сообщении.
При этом гражданам не следует самостоятельно ехать в стационар при наличии симптомов коронавируса.
«Следует незамедлительно вызывать врача, а для диагностики можно обратиться в специализированные амбулаторные центры, организованные на базе 47 городских поликлиник», — подчеркнули в столичном департаменте.
Если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, его доставят в больницу на скорой помощи, добавили в ведомстве.
«Если такой необходимости не окажется, то пациенту выдадут все необходимые лекарства, дадут рекомендации и будут наблюдать, как проходит лечение на дому», — заключили в департаменте.
Ранее в оперштабе отметили рост госпитализаций с подозрением на коронавирус в Москве.
Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков выразил мнение, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве придётся на майские праздники.