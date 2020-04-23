Депздрав Москвы: пациентов с коронавирусом лечат бесплатно по ОМС

Короткая ссылка
Жители Москвы, у которых подтверждается заражение коронавирусной инфекцией, получают бесплатное лечение в рамках полиса ОМС, заявили в Департаменте здравоохранения столицы.
Депздрав Москвы: пациентов с коронавирусом лечат бесплатно по ОМС
  • АГН «Москва»

В ведомстве отметили, что в СМИ появились сообщения, что в случае госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус не по скорой помощи им придётся самостоятельно оплачивать своё лечение.

«Департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением. Медицинская помощь жителям предоставляется бесплатно по полису ОМС», — говорится в сообщении.

При этом гражданам не следует самостоятельно ехать в стационар при наличии симптомов коронавируса.

«Следует незамедлительно вызывать врача, а для диагностики можно обратиться в специализированные амбулаторные центры, организованные на базе 47 городских поликлиник», — подчеркнули в столичном департаменте.

Если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, его доставят в больницу на скорой помощи, добавили в ведомстве.

«Если такой необходимости не окажется, то пациенту выдадут все необходимые лекарства, дадут рекомендации и будут наблюдать, как проходит лечение на дому», — заключили в департаменте.

Ранее в оперштабе отметили рост госпитализаций с подозрением на коронавирус в Москве.

Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков выразил мнение, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве придётся на майские праздники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить