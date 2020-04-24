Эксперт оценил ипотечную программу со ставкой 6,5%

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Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов оценил ипотечную программу со ставкой 6,5%.
Эксперт оценил ипотечную программу со ставкой 6,5%
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Такая процентная ставка является хорошим предложением для граждан», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, благодаря программе ежемесячный платёж по сравнению с прошлой ставкой сократится приблизительно в полтора раза.

Как отметил Ордов, льготная ипотека — это комплексное решение нескольких вопросов, среди которых поддержка россиян на карантине, поддержка строительной отрасли и экономики страны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить до 1 мая льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН дал прогноз по ситуации на рынке недвижимости в ближайшее время.

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