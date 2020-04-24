Власти Крыма рассказали о сроках и способах сдачи экзаменов в 2020 году

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Министр образования, науки и молодёжи Крыма Валентина Лаврик рассказала о сроках и способах сдачи школьных экзаменов в 2020 году.
Власти Крыма рассказали о сроках и способах сдачи экзаменов в 2020 году
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

На онлайн-пресс-конференции Лаврик заявила, что от Минпросвещения есть чёткая установка на то, что два обязательных экзамена в девятом классе (по математике и русскому языку) будут организованы в форме основного государственного экзамена.

«Нужно сказать, что сессия государственной итоговой аттестации будет проходить с 8 июня по 31 июля. Формат экзамена будет тот же, по тем же требованиям, что и были, для того чтобы обеспечить объективность оценивания. Но есть определённые условия, когда дети будут сдавать эти экзамены у себя в образовательных организациях», — отметила министр.

Лаврик также напомнила, что всероссийские проверочные работы перенесены на начало следующего учебного года. По её словам, они будут носить диагностический характер и, возможно, не станут оцениваться.

Ранее доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как поддержать детей во время карантина.

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