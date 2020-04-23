Путин призвал избегать абстрактных обещаний по поддержке граждан
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- РИА Новости
«О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны. И эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
На совещании присутствуют в том числе главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, руководитель ФНС Даниил Егоров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и председатель компании «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.
Ранее в Министерстве экономического развития сообщили, что банки выдали малому и среднему бизнесу на поддержку занятости около 4 млрд рублей.
Как отмечал Костин, из-за ситуации с коронавирусом российский банковский сектор может потерять до 2,5 трлн рублей.