Путин призвал избегать абстрактных обещаний по поддержке граждан

Нужно избегать абстрактных обещаний, которые не влияют на жизни граждан и «никому не нужны», заявил российский лидер Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.

«О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны. И эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.

На совещании присутствуют в том числе главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, руководитель ФНС Даниил Егоров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и председатель компании «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Ранее в Министерстве экономического развития сообщили, что банки выдали малому и среднему бизнесу на поддержку занятости около 4 млрд рублей.

Как отмечал Костин, из-за ситуации с коронавирусом российский банковский сектор может потерять до 2,5 трлн рублей.