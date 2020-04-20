Глава ВТБ рассказал о возможных потерях российских банков из-за коронавируса

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что из-за ситуации с коронавирусом, российский банковский сектор может потерять до 2,5 трлн рублей.

«Самая пессимистичная оценка — банковский сектор России может потерять 2,5 триллиона рублей», — цитирует РБК Костина.

Он отметил, что российский банковский сектор уже выделил 3 млн рублей на отрасли, которые были признаны пострадавшими.

По его словам, надежда на более благоприятный исход существует и зависит от того, насколько быстро восстановится производство.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что российская экономика по итогам II квартала 2020 года покажет отрицательную динамику на фоне пандемии коронавирусной инфекции, однако имеет возможности для быстрого восстановления.