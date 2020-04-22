МЭР: банки выдали бизнесу кредиты на сумму около 4 млрд рублей

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В России банки выдали малому и среднему бизнесу на поддержку занятости около 4 млрд рублей по более 1,8 тыс. заявок на беспроцентные кредиты, сообщили в Министерстве экономического развития.
МЭР: банки выдали бизнесу кредиты на сумму около 4 млрд рублей
  • © РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные мониторинга по 15 банкам, которые подписали соглашение с МЭР.

«К настоящему времени поступление заявок от банков на участие в программе финансирования под 0% продолжается — в Минэкономразвития поступило уже 36 заявок (на общую сумму выдачи кредитов 27 млрд рублей)», — заявили в министерстве.

Ранее эксперты зафиксировали снижение количества выданных потребительских кредитов за первые месяцы 2020 года на фоне ограничений по коронавирусу.

Также уполномоченный по правам президента по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал решение главы Минэкономразвития Максима Решетникова лично проверить ситуацию с выдачей кредитов бизнесу в условиях распространения коронавируса.

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