Титов оценил слова Решетникова о ситуации с кредитами для бизнеса
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- РИА Новости
«То, что программа льготных кредитов на выплату зарплаты осталась на бумаге и практически не перешла в реальность, признано уже всеми», — цитирует РИА Новости Титова.
Ранее Решетников заявил, что предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок на получение кредитов. По словам главы Минэкономразвития, он лично позвонил в два крупнейших банка. Решетников рассказал, что в одном оператор горячей линии ответил, что правительство якобы ещё не подписало постановление, в другом пообещали выдать кредит, но в мае.