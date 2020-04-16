Титов оценил слова Решетникова о ситуации с кредитами для бизнеса

Уполномоченный по правам президента по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал решение главы Минэкономразвития Максима Решетникова лично проверить ситуацию с выдачей кредитов бизнесу в условиях распространения коронавируса.

«То, что программа льготных кредитов на выплату зарплаты осталась на бумаге и практически не перешла в реальность, признано уже всеми», — цитирует РИА Новости Титова.

Ранее Решетников заявил, что предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок на получение кредитов. По словам главы Минэкономразвития, он лично позвонил в два крупнейших банка. Решетников рассказал, что в одном оператор горячей линии ответил, что правительство якобы ещё не подписало постановление, в другом пообещали выдать кредит, но в мае.