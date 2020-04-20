В России зафиксировали снижение числа потребительских кредитов

Эксперты зафиксировали снижение количества выданных потребительских кредитов за первые месяцы 2020 года на фоне ограничений по коронавирусу.

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные кредитного бюро «Эквифакс», за первые два месяца 2020 года число оформленных потребительских займов в стране упало примерно на 13% (до 2,14 млн) по отношению к прошлогодним показателям.

В Национальном бюро кредитных историй уточнили, что в марте снижение составило 15%.

Отмечается, что в январе — феврале 2020 года банки отказали по 61% кредитных заявок, а за первые две недели апреля из них было одобрено не более 30%.

В пресс-службе Центрального банка России заявили, что регулятор уже принял меры по повышению уровня доступности кредитов.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке кредитных услуг.