В России зафиксировали снижение числа потребительских кредитов

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Эксперты зафиксировали снижение количества выданных потребительских кредитов за первые месяцы 2020 года на фоне ограничений по коронавирусу.
В России зафиксировали снижение числа потребительских кредитов
  • РИА Новости

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные кредитного бюро «Эквифакс», за первые два месяца 2020 года число оформленных потребительских займов в стране упало примерно на 13% (до 2,14 млн) по отношению к прошлогодним показателям.

В Национальном бюро кредитных историй уточнили, что в марте снижение составило 15%.

Отмечается, что в январе — феврале 2020 года банки отказали по 61% кредитных заявок, а за первые две недели апреля из них было одобрено не более 30%.

В пресс-службе Центрального банка России заявили, что регулятор уже принял меры по повышению уровня доступности кредитов.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке кредитных услуг.

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