В России зафиксировали снижение числа потребительских кредитов
- РИА Новости
Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные кредитного бюро «Эквифакс», за первые два месяца 2020 года число оформленных потребительских займов в стране упало примерно на 13% (до 2,14 млн) по отношению к прошлогодним показателям.
В Национальном бюро кредитных историй уточнили, что в марте снижение составило 15%.
Отмечается, что в январе — феврале 2020 года банки отказали по 61% кредитных заявок, а за первые две недели апреля из них было одобрено не более 30%.
В пресс-службе Центрального банка России заявили, что регулятор уже принял меры по повышению уровня доступности кредитов.
Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке кредитных услуг.