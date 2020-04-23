Минпромторг назвал стабильной ситуацию с ценами на продукты в России
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- РИА Новости
«Можно не волноваться. Ажиотажный спрос покупателей, возникший во второй половине марта 2020 года, спал. Полки магазинов полны товаром», — сообщили в министерстве сайту стопкоронавирус.рф.
В Минпромторге также не ожидают резкого скачка цен на продукты, так как торговые сети стараются сдерживать их рост, «учитывая то, что доходы населения не растут».
При этом, как добавили в ведомстве, небольшое повышение стоимости товаров возможно на фоне роста курса валют и затрат производителей продуктов питания.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал несущественной динамику изменения цен на продукты в стране.
Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал резкий рост цен на гречневую крупу и пшено.