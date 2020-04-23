Эксперт оценила рост спроса на специальности, предполагающие удалённый формат работы

Руководитель службы исследований рекрутингового сервиса hh.ru Мария Игнатова оценила рост спроса на специальности, предполагающие удалённый формат работы.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она заявила, что наибольшей популярностью пользуются вакансии разработчика/программиста, специалиста техподдержки, менеджера по продажам в интернет-магазине, менеджера по работе с клиентами, оператора кол-центра, интернет-маркетолога, SMM-менеджера, дизайнера и агента по недвижимости.

«Если сравнивать показатели марта 2020 года с мартом 2019-го, то вакансий стало больше на 4%. Уменьшилось количество традиционных офисных специальностей, таких как бухгалтерия, юриспруденция, управление персоналом, маркетинг, реклама и пиар», — сказала Игнатова.

По её словам, предложений в медицине и фармацевтике, в сфере безопасности, рабочего и домашнего персонала, напротив, стало больше.

Со своей стороны, директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов выразил мнение, что после окончания режима самоизоляции многие компании и государственные организации могут перейти на формат онлайн-совещаний уже на постоянной основе.

«Теперь это всё делается в онлайне. И оказалось, что решения довольно качественно можно принимать и так. И в этом плане эта перестройка может коснуться и государственных органов, и крупных компаний, и, может, малого бизнеса», — цитирует эксперта телеканал «Звезда».

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование вакансий, на основе которого составили рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей на удалёнке.