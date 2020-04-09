Названы самые высокооплачиваемые специальности на удалёнке

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Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование вакансий, на основе которого составили рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей на удалёнке.
Названы самые высокооплачиваемые специальности на удалёнке
  • Pixabay

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, рейтинг возглавили специалисты по продажам.

Отмечается, что одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тыс. рублей в месяц. 

До 200 тыс. рублей в месяц сможет зарабатывать менеджер по работе с клиентами в компании, специализирующейся на комплексном оснащении лабораторий. 

В свою очередь компания, предоставляющая консультации в области государственных и корпоративных закупок, готова платить до 130 тыс. рублей в месяц телемаркетологу на удалёнке. 

Также на рынке труда много предложений дистанционной работы для HR-специалистов и психологов.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН оценил вероятность сбоев интернета при удалённой форме работы.

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