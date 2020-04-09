Названы самые высокооплачиваемые специальности на удалёнке

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование вакансий, на основе которого составили рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей на удалёнке.

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, рейтинг возглавили специалисты по продажам.

Отмечается, что одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тыс. рублей в месяц.

До 200 тыс. рублей в месяц сможет зарабатывать менеджер по работе с клиентами в компании, специализирующейся на комплексном оснащении лабораторий.

В свою очередь компания, предоставляющая консультации в области государственных и корпоративных закупок, готова платить до 130 тыс. рублей в месяц телемаркетологу на удалёнке.

Также на рынке труда много предложений дистанционной работы для HR-специалистов и психологов.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН оценил вероятность сбоев интернета при удалённой форме работы.