Названы самые высокооплачиваемые специальности на удалёнке
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Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, рейтинг возглавили специалисты по продажам.
Отмечается, что одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тыс. рублей в месяц.
До 200 тыс. рублей в месяц сможет зарабатывать менеджер по работе с клиентами в компании, специализирующейся на комплексном оснащении лабораторий.
В свою очередь компания, предоставляющая консультации в области государственных и корпоративных закупок, готова платить до 130 тыс. рублей в месяц телемаркетологу на удалёнке.
Также на рынке труда много предложений дистанционной работы для HR-специалистов и психологов.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН оценил вероятность сбоев интернета при удалённой форме работы.