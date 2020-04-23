Проценко назвал число лечащихся в Коммунарке пациентов с коронавирусом

В инфекционной больнице в Коммунарке проходят лечение 602 пациента, у 66% которых подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил главврач стационара Денис Проценко.

«Состоят на лечении 602. Из них: с диагнозом «пневмония» — 592 (98%), COVID-подтверждённых — 397 (66%)», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

При этом 57 пациентов находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 28 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

По словам главврача Коммунарки, за сутки в больницу поступили 89 человек, ещё 84 заболевших выписаны после выздоровления.

Ранее в столичном оперативном штабе отметили рост числа госпитализаций с подозрением на коронавирус в Москве.

По данным на 23 апреля, в Москве подтверждено 33 940 случаев заражения коронавирусом.