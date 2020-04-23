В Свердловской области введут режим пропусков на майские праздники

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В Свердловской области введут режим пропусков на период всех майских праздников — с 1 по 10 мая. Как заявил заместитель главы региона Павел Креков, технология пропускного режима прорабатывается.
В Свердловской области введут режим пропусков на майские праздники
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Стратегически наша задача — сделать так, чтобы праздничные дни с 1 по 10 мая прошли в условиях максимальной изоляции. Нужно максимально изолироваться в эти дни», — цитирует РИА Новости Крекова.

По его словам, в регионе разрабатывается пропускная система.

«Она будет введена на этот период точно», — добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все российские регионы.

Позднее в Минкомсвязи сообщили, что платформа для выдачи пропусков будет внедрена в 21 субъекте.

Подробнее — в материале RT.

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