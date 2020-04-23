В Свердловской области введут режим пропусков на майские праздники
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- РИА Новости
«Стратегически наша задача — сделать так, чтобы праздничные дни с 1 по 10 мая прошли в условиях максимальной изоляции. Нужно максимально изолироваться в эти дни», — цитирует РИА Новости Крекова.
По его словам, в регионе разрабатывается пропускная система.
«Она будет введена на этот период точно», — добавил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все российские регионы.
Позднее в Минкомсвязи сообщили, что платформа для выдачи пропусков будет внедрена в 21 субъекте.
Подробнее — в материале RT.