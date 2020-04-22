Путин освободил Сорочкина от должности замглавы СК

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности заместителя председателя Следственного комитета — руководителя Главного военного следственного управления и уволил его с военной службы.
Путин освободил Сорочкина от должности замглавы СК
  • Reuters

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования. 

Ранее Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева на должность замглавы СК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить