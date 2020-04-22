Путин освободил Сорочкина от должности замглавы СК

Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности заместителя председателя Следственного комитета — руководителя Главного военного следственного управления и уволил его с военной службы.

Reuters

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования. Ранее Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева на должность замглавы СК.