Путин назначил нового зампредседателя СК
Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
- © Алексей Никольский
- РИА Новости
Документ вступает в силу со дня подписания.
В 2017 году Кабурнеев был назначен руководителем Главного следственного управления СК.
До этого он возглавлял СУ СК по Республике Дагестан.
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