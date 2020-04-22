Путин назначил нового зампредседателя СК

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Документ вступает в силу со дня подписания.

В 2017 году Кабурнеев был назначен руководителем Главного следственного управления СК.

До этого он возглавлял СУ СК по Республике Дагестан.