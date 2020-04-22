Калоев прокомментировал митинг во Владикавказе

Депутат собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал прошедшую 20 апреля в центре Владикавказа акцию, в которой приняли участие те, кто выступает против режима самоизоляции.

«Те люди, которые выражались матом, освистывали… они абсолютно никакого отношения не имеют к этому, как назвали этот митинг, «народному сходу». Это провокаторы, скорее всего. Вообще, вывести людей именно в такой момент — это провокация, это авантюризм какой-то», — сказал он.

По его словам, пока никто не знает, как прошедшая акция аукнется позднее.

«Люди верят, что эпидемия эта существует… Уже есть и опровержение в социальных сетях тех людей, которые признавали, что никакого вируса нет, они уже через Instagram извинились за свои выступления, за свои выходки. Их пригласили врачи в клиническую больницу скорой помощи, где развёрнута эта больница для больных коронавирусом, они побывали там, их облачили в защитные халаты, маски. Они посмотрели всё это», — добавил он.

20 апреля во Владикавказе прошёл «народный сход» — так демонстрацию назвали организаторы. Митингующие призывали отменить режим самоизоляции. По разным данным, на площади Свободы собрались от 300 до 4 тыс. участников.

В Кремле, комментируя акцию, заявили, что она была незаконной, и подчеркнули, что скопление такого количества людей может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения.

Призывавший к митингам во Владикавказе Вадим Чельдиев был оштрафован на 75 тыс. рублей за распространение фейков о коронавирусе.