Российский врач рассказала о работе в коронавирусном госпитале

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Елена Абдуллаева, врач-онколог, в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала, как проходит работа в госпитале для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.
Российский врач рассказала о работе в коронавирусном госпитале
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

Она рассказала, что работала в частной клинике, а позднее «пришло указание от властей» о перепрофилировании в коронавирусный госпиталь.

«У меня был выбор: либо я сажусь на какой-то карантин без зарплаты и ничего не делаю, либо я ухожу совершенно в другую клинику со странными условиями работы… Я просто для себя приняла решение, что я должна работать и я хочу работать здесь, тем более я здесь всех уже знала», — добавила Елена.

Её попросили рассказать, сколько поступает заболевших COVID-19.

«Мы заполняемся полностью. Последний этаж заполняется, наша четвёртая терапия сегодня заполняется просто нескончаемым потоком», — сказала она.

По её словам, сотрудникам были выданы необходимые средства защиты.

«Нам выдали всё, что необходимо. Это всё постепенно приходило. Сначала не хватало каких-то костюмов. Мне вчера достался костюм 56-го размера после того, как я вышла в «зелёную» зону. Тапок не хватало, тапки были 43-го размера… Но сегодня всё уже допришло, так что с кроксами нет проблем», — отметила врач.

В начале апреля сообщалось, что в Москве мобилизуют все необходимые мощности для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, в работу включены в том числе частные медицинские организации. 

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