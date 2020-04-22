Главконтроль назвал условие для новых ограничений в Москве

В Москве будут прорабатывать новые ограничительные меры, если динамика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 будет увеличиваться.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

По его словам, пока статистические данные по коронавирусу «поводов для оптимизма не дают».

«Если динамика по заболеваниям будет возрастать, то, наверное, будут дальше прорабатываться какие-то ограничительные дополнительные меры...» — цитирует его РИА Новости.

По словам Данчикова, нужно «оградить заболевание и локализовать его», после чего «лечить и устранять».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что карантинные меры из-за распространения коронавируса нужно «администрировать дальше».