Чайка заявил о необходимости резерва реанимационных коек на фоне коронавируса

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Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка провёл совещание с главами субъектов СКФО в режиме видеоконференции.
Чайка заявил о необходимости резерва реанимационных коек на фоне коронавируса
  • РИА Новости

Как заявил Чайка, на 22 апреля в округе зарегистрировано 2018 случаев заражения коронавирусом. За сутки число подтверждённых диагнозов выросло на 217. В больницах находится 93 пациента в тяжёлом состоянии и 475 — в состоянии средней тяжести.

«Многое ещё нужно сделать — и в самые короткие сроки. Важно понимание субъектом, за счёт каких источников может и должна быть обеспечена полная комплексная готовность коечного фонда специализированных стационаров и поликлиник», — сказал полпред.

Он попросил ежедневно информировать федеральный центр о мерах по доведению коек до нормативного состояния, в том числе в каком объёме и каким порядком расходуются выделенные государством средства.

«В случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в субъектах округа должен быть резерв готовых к развёртыванию инфекционных и реанимационных коек», — отметил Чайка.

По его словам, в таком же контексте должен формироваться фонд лекарственных препаратов.

Среди первостепенных задач для регионов СКФО полпред назвал полную укомплектованность медицинских организаций, предназначенных для лечения больных COVID-19, врачами-специалистами соответствующего профиля, средним и младшим медперсоналом.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в больницах Адыгеи планируют создать ещё 500 койко-мест для пациентов с коронавирусом.

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