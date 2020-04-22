Жителя Урала привлекли к ответственности за ложный вызов скорой

Короткая ссылка
Жителя Качканара привлекли к административной ответственности за ложный вызов скорой помощи.
Жителя Урала привлекли к ответственности за ложный вызов скорой
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

По его словам, 37-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, утверждал, что у соседки по общежитию коронавирус.

Также выяснилось, что звонивший неоднократно судим.

«В общей сложности он провёл за решёткой 17 лет 9 месяцев», — сказал Горелых.

Ранее «Газета.Ru» передавала, что жительницу Челябинской области оштрафовали за ложное сообщение о коронавирусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить