Жителя Урала привлекли к ответственности за ложный вызов скорой
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.
По его словам, 37-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, утверждал, что у соседки по общежитию коронавирус.
Также выяснилось, что звонивший неоднократно судим.
«В общей сложности он провёл за решёткой 17 лет 9 месяцев», — сказал Горелых.
Ранее «Газета.Ru» передавала, что жительницу Челябинской области оштрафовали за ложное сообщение о коронавирусе.