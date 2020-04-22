Жителя Урала привлекли к ответственности за ложный вызов скорой

Жителя Качканара привлекли к административной ответственности за ложный вызов скорой помощи.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

По его словам, 37-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, утверждал, что у соседки по общежитию коронавирус.

Также выяснилось, что звонивший неоднократно судим.

«В общей сложности он провёл за решёткой 17 лет 9 месяцев», — сказал Горелых.

Ранее «Газета.Ru» передавала, что жительницу Челябинской области оштрафовали за ложное сообщение о коронавирусе.