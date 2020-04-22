Врач предупредила об опасности неправильного промывания носа

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Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева предупредила об опасности неправильного промывания носа солевым раствором.
Врач предупредила об опасности неправильного промывания носа
  • Pixabay

«В высокой концентрации солевой раствор может сделать ещё хуже. Может произойти ожог слизистой, поскольку она активно реагирует на соли и кислоты», — заявила врач в беседе с ФАН.

По её словам, в таком случае слизистая будет повреждена, а ведь это основная защита от вируса.

Аплетаева посоветовала не готовить солевой раствор в домашних условиях, а приобретать специально предназначенные для этого фармацевтические препараты в аптеке.

«Их концентрация там совершенно безопасна, поскольку это фармпрепарат. И так мы точно обезопасим себя от того, чтобы сжечь слизистую носа», — добавила она.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о правильном питании в условиях самоизоляции.

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