В Ставропольском крае задержали подростков, подозреваемых в разбое
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
По данным следствия, в ночь на 29 марта 2020 года подозреваемые забрались в дом ради ограбления. Они избили спящего мужчину и унесли телевизор, бензопилу и четыре банки краски. Пострадавший умер в больнице.
Двум 17-летним и одному 18-летнему жителям Шпаковского района грозит лишение свободы по статьям о причинении смерти по неосторожности и разбое.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор восьми подросткам, обвиняемым в угоне автомобилей, кражах и ряде других преступлений.