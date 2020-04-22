В Ставропольском крае задержали подростков, подозреваемых в разбое

В Ставропольском крае задержали трёх подростков, подозреваемых в разбое.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По данным следствия, в ночь на 29 марта 2020 года подозреваемые забрались в дом ради ограбления. Они избили спящего мужчину и унесли телевизор, бензопилу и четыре банки краски. Пострадавший умер в больнице.

Двум 17-летним и одному 18-летнему жителям Шпаковского района грозит лишение свободы по статьям о причинении смерти по неосторожности и разбое.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор восьми подросткам, обвиняемым в угоне автомобилей, кражах и ряде других преступлений.