В Курганской области вынесли приговор подросткам, обвиняемым в угоне и кражах

В Курганской области вынесли приговор восьми подросткам, обвиняемым в угоне автомобилей, кражах и ряде других преступлений.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Преступной деятельностью подростки занимались в мае — октябре 2018 года в Мишкинском и Шумихинском районах.

«Один из автомобилей подожгли в целях сокрытия следов преступления», — рассказали в ведомстве.

Подсудимые также незаконно проникали в чужое жильё и причинили одному из потерпевших вред здоровью средней тяжести.

Четыре подростка приговорены к четырём годам лишения свободы условно, трое — к двум годам лишения свободы условно, ещё один — к трём годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Саратове перед судом предстанут подростки, обвиняемые в совершении краж и угонов.