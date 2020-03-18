В Саратове перед судом предстанут подростки, обвиняемые в кражах и угонах

В Саратове перед судом предстанут подростки, обвиняемые в совершении краж и угонов.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу областного СУ СК России.

По версии следователей, подростки, организуясь в группы разным составом, украли из частного дома стройматериалы и оборудование, а также видеорегистратор из автомобиля, находившегося рядом со зданием. Затем они проникли на автостоянку, откуда похитили питбайк.

Кроме того, обвиняемые угнали «Газель», на которой врезались в стену многоэтажного дома, и легковой автомобиль, который бросили на улице.

«На предварительном следствии трое несовершеннолетних полностью признали вину и раскаялись в содеянном. 18-летний обвиняемый признал вину частично», — рассказали в ведомстве.

В 2019 году URA.RU сообщало, что в Нижневартовске вынесли приговор восьми подросткам, совершившим более 30 преступлений, среди которых угоны транспортных средств, кражи, разбойное нападение, уничтожение чужого имущества.