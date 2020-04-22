Психолог рассказала, как бороться с зависимостью детей от гаджетов

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Психолог Юлия Макарова рассказала, как бороться с зависимостью детей от гаджетов.
Психолог рассказала, как бороться с зависимостью детей от гаджетов
  • Pixabay

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что чрезмерное использование гаджетов детьми во время режима самоизоляции — проблема, формировавшаяся в течение длительного времени.

«Мы, взрослые, все постоянно сидим в телефонах, было бы странно, если бы дети не брали с нас пример и не вели себя так же. Многое зависит от семьи: то, что мы демонстрируем детям, они начинают перенимать и использовать сами», — заявила эксперт.

По её словам, родители, которые понимали это изначально, сейчас с такими проблемами не сталкиваются — они занимались дополнительным образованием детей и продолжают так поступать.

«Всё это нужно воспитывать с раннего детства, тогда ребёнок научится по-другому справляться со скукой, будет понимать, чем себя занять», — отметила Макарова.

Она советует соблюдать правила использования гаджетов, а также следить за тем, чтобы у детей была регулярная смена деятельности.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова в беседе с телеканалом «360» рассказала, как сохранить здоровье глаз при дистанционном обучении школьников на самоизоляции.

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