В Башкирии проводят проверку по факту задержания двух детей полицейскими

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В Башкирии начали доследственную проверку по факту задержания двух детей полицейскими.
В Башкирии проводят проверку по факту задержания двух детей полицейскими
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Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным СМИ, в Нефтекамске задержали детей 13 и семи лет, после чего доставили их в отдел полиции.

«В настоящее время следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, опросить детей, их родителей, очевидцев и сотрудников полиции», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Будут изучены жилищно-бытовые условия детей, установлены причины их нахождения на улице и проверена правомерность действий сотрудников полиции.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова прокомментировала сообщения о задержании детей, гулявших по улице в Нефтекамске.

Как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о методах выявления нарушителей карантина.

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