Омбудсмен прокомментировала задержание гулявших по улице в Башкирии детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова прокомментировала сообщения о задержании детей, гулявших по улице в Нефтекамске.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она заявила, что разберётся в обстоятельствах случившегося.

«Вопрос взят на контроль. Начали проверку», — сказала омбудсмен.

По данным местных СМИ, 13-летнюю девочку и семилетнего мальчика, находившихся без сопровождения взрослых, отвезли в отделение полиции и продержали там до вечера. Оттуда их забрали родители.

В Башкирии действует комендантский час. Дети могут находиться на улице с 13:00 до 18:00.

Как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о методах выявления нарушителей карантина.