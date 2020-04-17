Омбудсмен прокомментировала задержание гулявших по улице в Башкирии детей

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова прокомментировала сообщения о задержании детей, гулявших по улице в Нефтекамске.
Омбудсмен прокомментировала задержание гулявших по улице в Башкирии детей
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она заявила, что разберётся в обстоятельствах случившегося.

«Вопрос взят на контроль. Начали проверку», — сказала омбудсмен.

По данным местных СМИ, 13-летнюю девочку и семилетнего мальчика, находившихся без сопровождения взрослых, отвезли в отделение полиции и продержали там до вечера. Оттуда их забрали родители.

В Башкирии действует комендантский час. Дети могут находиться на улице с 13:00 до 18:00.

Как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о методах выявления нарушителей карантина.

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