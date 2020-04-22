Роспотребнадзор: дети дольше взрослых могут заражать коронавирусом
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- РИА Новости
«Есть ещё некие эпидемиологические особенности, которые подчёркивают, что, перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, то есть остаются источником инфекции», — цитирует его ТАСС.
По словам Горелова, в одной из научных работ отмечено, что у детей возможна реализация фекально-орального пути передачи коронавируса.
Ранее URA.RU передавало, что вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что власти обсуждают вариант открытия школ после майских праздников на благополучных в плане коронавируса территориях.