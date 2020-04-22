Роспотребнадзор: дети дольше взрослых могут заражать коронавирусом

Дети могут более длительное время выступать в качестве источника заражения коронавирусной инфекцией по сравнению со взрослыми, заявил замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.

«Есть ещё некие эпидемиологические особенности, которые подчёркивают, что, перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, то есть остаются источником инфекции», — цитирует его ТАСС.

По словам Горелова, в одной из научных работ отмечено, что у детей возможна реализация фекально-орального пути передачи коронавируса.

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