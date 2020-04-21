В Челябинской области оценили вероятность открытия школ после майских праздников

Вице-губернатор Ирина Гехт прокомментировала возможность открытия школ после майских праздников.

Об этом пишет URA.RU.

«Мы обсуждаем вариант, что школы откроются после майских праздников. Но только на благополучных и безопасных в плане коронавируса территориях», — подчеркнула она.

Министр образования области Александр Кузнецов, в свою очередь, добавил, что девять девятиклассников в регионе уже начали досрочно сдавать ОГЭ (основной госэкзамен).

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», депутат Госдумы Лидия Антонова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением школьников.