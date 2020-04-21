В Челябинской области оценили вероятность открытия школ после майских праздников

Короткая ссылка
Вице-губернатор Ирина Гехт прокомментировала возможность открытия школ после майских праздников.
В Челябинской области оценили вероятность открытия школ после майских праздников
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«Мы обсуждаем вариант, что школы откроются после майских праздников. Но только на благополучных и безопасных в плане коронавируса территориях», — подчеркнула она.

Министр образования области Александр Кузнецов, в свою очередь, добавил, что девять девятиклассников в регионе уже начали досрочно сдавать ОГЭ (основной госэкзамен). 

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», депутат Госдумы Лидия Антонова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить