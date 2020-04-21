В Челябинской области оценили вероятность открытия школ после майских праздников
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- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU.
«Мы обсуждаем вариант, что школы откроются после майских праздников. Но только на благополучных и безопасных в плане коронавируса территориях», — подчеркнула она.
Министр образования области Александр Кузнецов, в свою очередь, добавил, что девять девятиклассников в регионе уже начали досрочно сдавать ОГЭ (основной госэкзамен).
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», депутат Госдумы Лидия Антонова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением школьников.