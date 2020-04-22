Эксперт оценила разрешение не проводить поверку счётчиков до 2021 года

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева оценила сообщение о том, что правительство России из-за коронавируса разрешило до 2021 года не проводить поверку бытовых счётчиков.

В беседе с ФАН она назвала это решение правильным и ожидаемым.

«В текущей ситуации пересматривается практически весь комплекс работ по обслуживанию жилых домов. Где-то, например, отменяются проверки газового оборудования. Карантинные меры надо соблюдать», — сказала Разворотнева.

Кроме того, отметила она, многие сейчас боятся открывать дверь кому бы то ни было из-за сообщений о мошенниках и не пускают даже почтальонов.

Ранее сообщалось, что ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания приборов для расчёта оплаты коммунальных услуг, при этом неустойка взыскиваться не будет.

Глава комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН прокомментировал сообщения о завышенных платежах за услуги ЖКХ в Коми и Воронеже.