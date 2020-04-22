Вирусолог прокомментировал порядок испытаний вакцины от коронавируса

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Профессор, сотрудник Института экспериментальной клинической медицины СО РАН Александр Чепурнов прокомментировал порядок тестирования вакцины от коронавируса.
Вирусолог прокомментировал порядок испытаний вакцины от коронавируса
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

По его словам, к добровольцам в возрасте от 18 до 60 лет обычно предъявляется ряд требований — в том числе отсутствие хронических заболеваний и признаков ОРВИ за две–три недели до проведения тестирования.

«Я ранее лично на себе испытывал иммуноглобулин и вакцины. Это безопасный препарат, который уже проверен на животных и который не даёт видимых воспалительных или онкологических проявлений. Такой препарат вводят добровольцам в медицинском учреждении, в течение нескольких часов медики за ними наблюдают, потом отпускают с просьбой вести дневник, отмечать проявления, реакции, если они были», — пояснил специалист в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что доброволец должен с определённой частотой появляться в медучреждении, чтобы специалисты могли отследить динамику появления антител против возбудителя.

Ранее заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с ФАН оценил важность тестов на антитела к коронавирусу.

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