Россияне назвали главные признаки хорошей экологии

Более половины россиян (51%) считают, что главный показатель хорошей экологической обстановки — чистый воздух. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении RT).

Чаще других такой ответ выбирали жители российских городов-миллионников, а также респонденты старше 45 лет, отметили аналитики.

19% опрошенных считают, что главное — чистая вода. 17% выбрали чистоту окружающей среды, в частности на улицах городов, а 10% — отсутствие мусорных свалок.

При этом в НАФИ отмечают, что этим вариантам ответа чаще отдают предпочтение респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.

Озеленение и уменьшение вырубки лесов выбрали главным признаком хорошей экологии 8% участников опроса, для 6% — это возможность приобретать натуральные и качественные продукты (так чаще отвечали люди старше 60 лет).

4% считают, что отсутствие вредных выбросов определяет хорошую экологию. По 3% голосов респондентов набрали такие показатели, как бережное отношение людей к природе (в том числе соблюдение санитарных норм), отсутствие заводов в черте города, чистые лес и почва, а также безопасность здоровья.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из 50 регионов России. В НАФИ пояснили, что участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа.

Ранее во Всероссийском обществе охраны природы выступили с инициативой создания в регионах России должности омбудсмена по экологическим вопросам.