Эколог оценил влияние ситуации с коронавирусом на природу в России

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Эколог, представитель общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов оценил влияние ситуации с коронавирусом на экологию в России.
Эколог оценил влияние ситуации с коронавирусом на природу в России
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Безусловно, экология за последние полтора месяца улучшилась в России. Но это не значит, что проблема снялась. Опять два-три месяца, и обратно всё вернётся», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в мегаполисах стало легче дышать из-за отсутствия автомобилей на дорогах. Кроме того, многие работают или учатся дистанционно.

Как отметил Пукалов, многие поняли, что скученность — лучшая основа для распространения вирусов.

Ранее, как сообщал Inforeactor, главный эколог природоохранного фонда «Верховье» Юлий Добрушин оценил влияние ситуации с коронавирусом на природу.

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