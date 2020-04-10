Эколог оценил влияние ситуации с коронавирусом на природу

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Главный эколог природоохранного фонда «Верховье» Юлий Добрушин оценил влияние ситуации с коронавирусом на природу.
Эколог оценил влияние ситуации с коронавирусом на природу
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Те меры борьбы с коронавирусом, которые предпринимаются, во многом способствуют уменьшению человеческого воздействия на природу. Люди гораздо меньше ходят и ездят, поэтому у природы передышка», — цитирует эксперта Inforeactor.

Как пояснил Добрушин, уменьшается работа промышленности, движение транспорта, сокращаются основные выбросы парниковых газов.

По словам эксперта, это кратковременное воздействие, и спустя какое-то время всё так или иначе придёт в прежнее состояние.

Ранее директор программы WWF России по сохранению биоразнообразия Дмитрий Горшков в беседе с Nation News напомнил, что можно сделать для спасения дикой природы.

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