Эколог оценил влияние ситуации с коронавирусом на природу

Главный эколог природоохранного фонда «Верховье» Юлий Добрушин оценил влияние ситуации с коронавирусом на природу.

«Те меры борьбы с коронавирусом, которые предпринимаются, во многом способствуют уменьшению человеческого воздействия на природу. Люди гораздо меньше ходят и ездят, поэтому у природы передышка», — цитирует эксперта Inforeactor.

Как пояснил Добрушин, уменьшается работа промышленности, движение транспорта, сокращаются основные выбросы парниковых газов.

По словам эксперта, это кратковременное воздействие, и спустя какое-то время всё так или иначе придёт в прежнее состояние.

Ранее директор программы WWF России по сохранению биоразнообразия Дмитрий Горшков в беседе с Nation News напомнил, что можно сделать для спасения дикой природы.