Эпидемиолог выступил за продление ограничительных мер в России

В России необходимо продлить ограничительные меры, введённые из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Такое мнение высказал главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Если мы посмотрим, в других странах, где уже чёткие тенденции к снижению (числа заразившихся. — RT), не отменяют эти меры по самоизоляции, меры по дистанцированию социальному. Послабления есть, но меры сохраняются», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, говорить о пике заболеваемости COVID-19 в России пока «слишком рано».

«Последние несколько дней прирост 8—10%, конечно, меньше, чем это было раньше, когда было 15—17%... Посмотрим, что будет, ещё минимум неделю надо будет смотреть, чтобы сделать какие-то заключения», — отметил эпидемиолог.



Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с коронавирусом в России.