Эпидемиолог выступил за продление ограничительных мер в России
- РИА Новости
«Если мы посмотрим, в других странах, где уже чёткие тенденции к снижению (числа заразившихся. — RT), не отменяют эти меры по самоизоляции, меры по дистанцированию социальному. Послабления есть, но меры сохраняются», — приводит РИА Новости его слова.
По его словам, говорить о пике заболеваемости COVID-19 в России пока «слишком рано».
«Последние несколько дней прирост 8—10%, конечно, меньше, чем это было раньше, когда было 15—17%... Посмотрим, что будет, ещё минимум неделю надо будет смотреть, чтобы сделать какие-то заключения», — отметил эпидемиолог.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с коронавирусом в России.