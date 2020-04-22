Эпидемиолог выступил за продление ограничительных мер в России

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В России необходимо продлить ограничительные меры, введённые из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Такое мнение высказал главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Эпидемиолог выступил за продление ограничительных мер в России
  • РИА Новости

«Если мы посмотрим, в других странах, где уже чёткие тенденции к снижению (числа заразившихся. — RT), не отменяют эти меры по самоизоляции, меры по дистанцированию социальному. Послабления есть, но меры сохраняются», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, говорить о пике заболеваемости COVID-19 в России пока «слишком рано».

«Последние несколько дней прирост 8—10%, конечно, меньше, чем это было раньше, когда было 15—17%... Посмотрим, что будет, ещё минимум неделю надо будет смотреть, чтобы сделать какие-то заключения», — отметил эпидемиолог.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с коронавирусом в России.

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