Эксперт оценила идею использовать конфискованный алкоголь для антисептиков

Доктор медицинских наук, профессор Надежда Симонова прокомментировала идею использовать конфискованный нелегальный алкоголь для изготовления антисептиков.

В беседе с сайтом «Москва 24» она поддержала эту инициативу, отметив, что в процессе производства будут проводиться лабораторные исследования и контроль химического содержания.

«Антисептики не представляют собой чистые спирты, они обычно представляют собой раствор антисептических веществ — специальных химических соединений на основе разных спиртов, в том числе этилового, который мы пьём. Поэтому антисептики эффективнее борются с вирусами, нежели обычный спирт», — отметила специалист.

Она добавила, что этиловый спирт в чистом виде не может уничтожить многие микроорганизмы, в том числе и вирусы.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в России зафиксировано снижение спроса на водку.