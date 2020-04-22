В Минтрансе рассказали о графике вывоза россиян из-за границы

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Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за границы до 27 апреля. Об этом сообщили в Минтрансе.
В Минтрансе рассказали о графике вывоза россиян из-за границы
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля. Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 апреля планируется рейс авиакомпании S7 из Бангкока в Новосибирск и Красноярск, а на 24 апреля запланировано пять вывозных рейсов. 

«Планируется рейс «Сибири» из Пхукета в Новосибирск. Из Денпасара в Казань и Сочи запланирован рейс «России». Во Владивосток из Сеула ожидается рейс «Авроры», — отмечается на сайте Минтранса.

Так, «Уральские авиалинии» вывезут российских граждан из Гоа в Новосибирск и Екатеринбург, а также из Аликанте в Нижний Новгород.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с возвращением россиян из других стран.

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