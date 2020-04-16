Захарова прокомментировала ситуацию с возвращением россиян на родину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с возвращением россиян из других стран.

По её словам, на данный момент больше всего россиян остаётся в Таиланде, Индии и Индонезии, прорабатывается вопрос о дальнейшем вывозе на родину.

«Но остаются и другие страны, где группы от нескольких сотен человек до нескольких тысяч, которые так или иначе хотят вернуться», — отметила она в интервью телеканалу «Звезда».

Захарова добавила, что ведомство и посольства столкнулись с множеством проблем — в том числе связанных с блокировкой, введением чрезвычайных мер, отсутствием компактного сосредоточения граждан России.

Кроме того, как заявила представитель МИД, многие граждане неправильно оформили заявки на портале «Госуслуги» на выплату материальной помощи.

Ранее правительство России установило порядок оказания помощи россиянам, которые находятся в других странах и не могут вернуться на родину из-за пандемии.

9 апреля Мария Захарова заявила, что около 4 тыс. россиян, которые остаются за рубежом, уже начали получать материальную помощь.